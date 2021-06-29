Киев, 29 июня 2021, 12:56 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложило не допускать на школьные занятия детей, не имеющих прививку от COVID-19. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин в интервью изданию Liga.net.
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По его словам, такие школьники могли бы учиться удалённо.
Кузин добавил, что вакцинация должна быть обязательной для работников образования и сферы обслуживания.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 182 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, пять пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.
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