Киев, , 12:56 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложило не допускать на школьные занятия детей, не имеющих прививку от COVID-19. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин в интервью изданию Liga.net.

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По его словам, такие школьники могли бы учиться удалённо.

«Я бы вводил подобные нормы в законе: не допускать в учреждения образования детей, которые невакцинированные и не имеют на это объективных причин, абсолютных медицинских противопоказаний», — сказал он.

Кузин добавил, что вакцинация должна быть обязательной для работников образования и сферы обслуживания.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 182 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, пять пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.

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