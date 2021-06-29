Москва, , 12:53 — REGNUM В среду, 30 июня, глава России Владимир Путин проведет в Москве встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба Кремля.

«30 июня 2021 года в Москве состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, который посетит Россию с рабочим визитом», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что во время встречи Путин и Назарбаев собираются провести обсуждение вопросов дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном, продвижение процессов интеграции на евразийском пространстве и некоторые актуальные темы международного уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что руководство Владимира Путина сделало Россию государством, с которым считаются все страны мира и без которого не решается ни одна из ключевых международных проблем.