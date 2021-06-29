Ашхабад, , 12:48 — REGNUM Перспективы сотрудничества Туркмении с Тюркским советом обсудили туркменский министр иностранных дел Рашид Мередов и генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдат Амреев, сообщили в пресс-службе МИД Туркмении.

Мередов напомнил, что президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в неформальном саммите совета в марте 2021 года. Туркменский лидер подчеркнул значимость целей международной организации.

Глава МИД Туркмении отметил, что Ашхабад выступает за развитие партнерства в рамках Тюркского совета, в том числе по вопросам расширения сотрудничества в сфере транспорта, связи и коммуникаций.

Стороны также рассмотрели возможности присоединения Туркмении к Совету сотрудничества тюркоязычных государств в специальном статусе.