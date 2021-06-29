Майкоп, 29 июня, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов доложил о перспективах реализации проекта создания экокурорта «Лагонаки» на заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации, которое 29 июня в режиме видеоконференцсвязи провёл заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики Адыгея.

Фото Алексея Гусева Заседание Правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации

На заседании Правительственной комиссии обсуждались вопросы формирования национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в том числе — вопросы развития территорий и, в частности, проект создания экокурорта «Лагонаки» в Адыгее.

Ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Лагонакского биосферного полигона. В рамках Петербургского международного экономического форума было заключено соглашение о намерениях между правительством РА и НАО «Красная Поляна» по созданию масштабного инвестиционного проекта (объекта регионального значения) «Всесезонный горный экокурорт «Лагонаки». Планируется, что проект будет реализован до 2025 года. Он позволит создать без ущерба для окружающей среды современный всесезонный горный экокурорт с посещаемостью не менее 500 000 человек в год.

Глава Адыгеи, выступая на заседании комиссии, отметил, что участие региона в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» — стратегически важный вопрос. Нацпроект даст региону уникальную возможность реализовать проект «Лагонаки», который окажет существенное влияние как на сферу туризма, так и на экономику в целом. По словам Кумпилова, с учетом мультипликативного эффекта ожидаемый рост ВРП Адыгеи составит 7%, будет создано 2 тыс. рабочих мест, объем инвестиций составит 23 млрд рублей. В рамках нацпроекта планируется создать обеспечивающую инфраструктуру курорта, предложения региона для включения в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» руководством Адыгеи уже сформированы. В числе предложений — строительство аэропорта в Майкопе в районе станицы Ханская.

«Сейчас около 460 тыс. человек в год прибывают в Адыгею на личном транспорте или в составе организованных групп на экскурсионных автобусах. Аэропорт, принимающий гражданские рейсы, позволит в два раза увеличить трафик туристов. С другой стороны, аэропорт разгрузит наши автодороги: существующая дорожная инфраструктура уже с трудом справляется с растущим туристским потоком. С появлением нового крупного курорта ситуация может усугубиться. Поэтому наличие аэропорта, на наш взгляд, — объективная необходимость», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи поблагодарил вице-премьера РФ за поддержку в межведомственном взаимодействии для инфраструктурного развития создаваемого экокурорта «Лагонаки». Регион эффективно сотрудничает с Ростуризмом, Департаментом культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства России и Корпорацией Туризм.РФ. Также ведется разработка мастер-плана по другим туристическим проектам на территории республики в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Мы убеждены, что с появлением в Адыгее экокурорта Россия получит еще одну привлекательную туристскую территорию. Кроме того, реализация проекта будет способствовать решению задач, определенных в Стратегии развития туризма в России до 2035 года: увеличению в два раза рынка горнолыжного туризма и росту числа граждан, вовлеченных в этот туризм», — сказал Кумпилов.

Зампредседателя Правительства РФ назвал приоритетной для развития территорию плато Лагонаки и перспективным проект создания там экокурорта, а также пообещал поддержку в его реализации.

Предложение о строительстве аэропорта планируется рассмотреть более внимательно, изучить возможность привлечения инвестиций. Также на контроле Минприроды и экологии РФ — вопросы сохранения экологического благополучия территории создания курорта. Отдельные поручения Дмитрий Чернышенко дал по развитию автодорожной сети юга России.