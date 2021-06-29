Минск, , 12:42 — REGNUM Александр Лукашенко в ходе состоявшихся 29 июня переговоров с секретарём Совета Безопасности России Николаем Патрушевым «предложил рассмотреть не только тематику взаимодействия в области безопасности, но и оборонку, сотрудничество в военно-технической сфере». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Надо было бы знать более четко, как мы будем сотрудничать по некоторым конкретным направлениям», — сказал Лукашенко.

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«Всегда есть о чем поговорить, особенно в это непростое время. Внимательно наблюдал за вашими заявлениями, выступлениями — абсолютно совпадают с точкой зрения не только моей, но и наших специалистов. Поэтому, действительно, есть что обсудить, и я очень рад, что вы «в теме», глубоко погружены в эту проблему», — отметил Лукашенко.

Он пожелал обсудить наедине с Патрушевым вопросы, «которые не подлежат публичной огласке», отметив: «Но я хотел бы, чтобы вы о них знали, потому что наверняка придется работать вместе, противодействовать некоторым направлениям».

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