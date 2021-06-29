Чебоксары, , 12:38 — REGNUM Второй по величине город в Чувашии — Новочебоксарск — в очередной раз остался без сити-менеджера. Сегодня, 29 июня, от должности освобождён Павел Семенов, который проработал на посту более полугода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава города Новочебоксарска Алексей Ермолаев подписал 29 июня распоряжение о досрочном прекращении полномочий сити-менеджера Павла Семенова, возложив временное исполнение обязанностей на заместителя главы администрации Дмитрия Пулатова.

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Напомним, 44-летний Павел Семенов был единогласно избран на пост главы администрации Новочебоксарска 2 декабря 2020 года. Через полгода, 15 июня 2021 года, он написал заявление о добровольной отставке и ушёл в отпуск.

Его назначению предшествовал скандал с избранием главы Новочебоксарска: 25 сентября 2020 года на пост был избран Игорь Анаков, но 26 октября со ссылкой на допущенные процедурные нарушения состоялось переизбрание и должность занял Алексей Ермолаев.

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Стоит отметить, что Семенов является членом команды экс-президента Чувашии, ныне сенатора Николая Федорова, ставшего его «крёстным отцом» в политике. До руководства Новочебоксарском он работал депутатом Госдумы, а также заместителем руководителя в трёх федеральных ведомствах.

Как сообщало ИА REGNUM, Павел Семенов сменил на посту Ольгу Чепрасову, которая продержалась в должности три года и сложила полномочия в связи с истечением срока трудового контракта. Таким образом, за последние 13 лет в кресле новочебоксарского градоначальника побывали девять человек.

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