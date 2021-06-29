29 июня 2021 | Время чтения 5 мин

В Турции понимают, что ее никогда не возьмут в Европу. Но быть с ЕС в призрачном альянсе Анкаре выгодно по многим внутренним и внешнеполитическим причинам. Однако турецкий курс уже затрагивает интересы членов содружества – Греции и Кипра. Отношения сторон ухудшаются все больше и больше, отчего ЕС теряет важного стратегического партнера на Ближнем Востоке.

Станислав Тарасов, , 13:09 — REGNUM МИД Турции обвинил Европейский союз в том, что он тормозит «любое улучшение отношений». Эта реакция последовала после прошедшего в Брюсселе 24—25 июня саммита ЕС. Анкара заявляет, что ее «усилия по налаживанию отношений с ЕС были искренними», что «она более чем выполнила свою часть по снижению напряженности в отношениях с блоком из 27 стран». И что в результате?

Реджеп Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщало турецкое здание Hurriyet, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал по телефону с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен конкретные шаги по модернизации Таможенного союза и миграционной сделки. Ему пообещали, что переговоры по обновлению ТС «начнутся немедленно без каких-либо предварительных условий на высоком уровне» и таким образом, чтобы охватить также области сотрудничества в области здравоохранения, изменения климата, внутренних дел, миграции и борьбы с терроризмом. В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтверждал, что на саммите будут обсуждаться отношения между Турцией и Евросоюзом. Но после саммита появились признаки того, что ЕС решил отложить решение о Таможенном союзе «из-за противостояния греческого Кипра и Греции», как и обеспечение либерализации визового режима. Вместо этого Анкара получила только новый финансовый пакет, призванный помочь ей поддержать почти четыре миллиона сирийских беженцев на своей территории.

МИД Турции, комментируя ситуацию, обвинил Брюссель в том, что он «сводит сотрудничество в области миграции к финансовому вопросу, а не к чему-то более всеобъемлющему». Анкара также критикует Евросоюз за то, что он заплатил всего 3,7 миллиарда из 6 миллиардов евро, предусмотренных миграционным соглашением между ЕС и Турцией, которое призвано предотвратить новый приток мигрантов в европейские страны и помочь выиграть время до окончания сирийской гражданской войны, начавшейся десять лет назад. Следует отметить, что эти средства не выплачиваются непосредственно турецкому правительству, которое заявляет, что потратило более 40 миллиардов евро на содержание беженцев. При этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщает своим коллегам о том, что началось «конструктивное взаимодействие» с Турцией в Средиземноморье с целью остановить потоки мигрантов, а былая «напряженность» в отношениях с ней снизилась, «некоторые из требований ЕС сопровождались действиями». По его словам, в дальнейшем «мы можем только побуждать Турцию продолжать свои усилия, в частности, конструктивно подходя к урегулированию различных региональных конфликтов».

Беженцы высаживаются на берег Ggia

В то же время французский президент указал, что «ЕС продолжит проявлять бдительность в течение лета в отношении Турции, полностью поддерживая Кипр и Грецию, чтобы возобновить совместную работу по вопросу о беженцах». Одним словом, как пишит египетское издание NoonPost, «из затеи Эрдогана возглавить повестку дня саммита Евросоюза из-за его нестабильных отношений с европейскими странами ничего не вышло». Таким образом, заявляет глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью германскому изданию Bild, «ЕС перевел процесс политического давления на Турцию в разряд системного». Причин тут множество, включая, конечно, историю. Но есть и то, что лежит на поверхности. По оценке многих европейских экспертов, «Эрдоган видит, что Европа расколота, а НАТО вряд ли решится приостановить членство его страны в альянсе». Европейцы понимают, что одной лишь риторикой не смогут помешать Анкаре проводить суверенную политику в регионе, часто идущую вразрез с интересами членов ЕС. Вспомним о нарушении воздушного пространства и территориальных вод Греции, раскопках в районе Кипра и агрессии против Ливии, говорят аналитики. Что сделал ЕС?

Только объявил в ноябре прошлого года о принятии экономических санкций и угрожал заморозить активы турецких лидеров и компаний. Однако, по словам профессора политологии в Оксфордском университете Натали Туччи, «никто не собирался вводить эти санкции на практике, и вряд ли в будущем что-то изменится». К тому же, как считает The New York Times, «ЕС опасается непредсказуемости турецкого лидера, который может открыть границы в Европу для сотен тысяч сирийских беженцев». То есть Анкара использует шантаж максимальным образом, требуя десятки миллиардов долларов в обмен на прекращение потока беженцев или расширение своих зон влияния. Но раньше одна из причин подобной самоуверенности Эрдогана заключалась в том, что его поддерживала администрация президента США Дональда Трампа, которая ненавидела ЕС и желала его разрушить. Теперь ситуация для Эрдогана иная. Брюссель стал платить ему по «старым счетам», когда он «ищет примирения с Западом».

Но, по мнению многих европейских экспертов, «традиционные союзники Анкары хотят, прежде всего, вернуть Турцию в западную игру против России, тогда как сами стали стремиться к налаживанию с ней отношений». При этом разногласия между Анкарой и Вашингтоном еще более значительны: от американской поддержки курдских боевиков в Сирии до покупки Турцией российских С-400. В широком смысле в Турции понимают, что ее никогда не возьмут в Европу. Но быть с ЕС в каком-то призрачном альянсе Эрдогану выгодно по многим внутренним и внешнеполитическим причинам, даже несмотря на то, что с Евросоюзом у Анкары появляется все больше разногласий фундаментального геополитического свойства. Речь идет не только о действиях Турции в Сирии и Ливии, ее политика уже стала затрагивать интересы членов содружества — Греции и Кипра. Хотя пока что ответная реакция ЕС в целом остается мягкой. Брюссель не спешит переходить к серьезным мерам, опасаясь последствий, к которым могут привести, например, экономические санкции. Однако отношения сторон ухудшаются все сильнее, а ЕС теряет важного стратегического партнера на Ближнем Востоке.