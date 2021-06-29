Вашингтон, 29 июня 2021, 12:31 — REGNUM Ватикан является важным партнером Соединенных Штатов по ряду вопросов, включая защиту прав человека, завил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, Вашингтон работает вместе с Ватиканом над «соблюдением свободы вероисповедания, недопущением климатических изменений, преодолением пандемии, завершением конфликтов, а также поддержанием права человека и человеческого достоинства».
«Ватикан — наш важный партнер», — сказал он в интервью газете La Repubblica.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Италию с визитом.
Накануне, 28 июня, Блинкен впервые посетил с визитом Ватикан, где встретился с Папой Римским Франциском.
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