Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Ватикан является важным партнером Соединенных Штатов по ряду вопросов, включая защиту прав человека, завил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, Вашингтон работает вместе с Ватиканом над «соблюдением свободы вероисповедания, недопущением климатических изменений, преодолением пандемии, завершением конфликтов, а также поддержанием права человека и человеческого достоинства».

«Ватикан — наш важный партнер», — сказал он в интервью газете La Repubblica.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Италию с визитом.

Накануне, 28 июня, Блинкен впервые посетил с визитом Ватикан, где встретился с Папой Римским Франциском.

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