Абу-Даби, , 12:33 — REGNUM С первым в истории официальным визитом прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. Об этом 29 июня сообщает государственное израильское радио Kan.

По информации источника, во время визита главы МИД Израиля в ОАЭ, который будет проходить в течение двух дней, будут проведены официальные церемонии открытия посольства Израиля в Абу-Даби и израильского генерального консульства в Дубае.

В то же время, сам Лапид на своей странице в соцсети Twitter назвал этот визит в ОАЭ историческим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден призвал Израиль поддерживать экономические возможности Палестины.