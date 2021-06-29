Ашхабад, , 12:31 — REGNUM Совместный фонд развития договорились создать президенты Туркмении и Киргизии Гурбангулы Бердымухамедов и Садыр Жапаров, сообщает 29 июня агентство Orient.

Фонд с уставным капиталом в $100 млн будет помогать реализации совместных бизнес-проектов. Лидеры двух государств также обсудили возможность поставки туркменских газа и электроэнергии в Киргизию.

Отмечается, что туркменская сторона готова к поставкам. Стороны продолжат обсуждение технических и организационных вопросов по этому направлению. Стороны также обсудили строительство совместного торгового дома в Бишкеке и оздоровительного комплекса в Иссык-Кульской области Киргизии.

По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов, в том числе межправительственное соглашение о производственной кооперации, меморандумы о взаимопонимании в молодежной политике.

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