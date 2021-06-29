Джакарта, , 12:27 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин заявил, что беременные женщины могут сделать прививку против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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«Вакцинация может проводиться беременным женщинам под наблюдением врача как до, так и после прививки», — заявил Мааруф Амин в своем выступлении на Национальном дне семьи.

Вице-президент Индонезии также заявил, что помимо беременных женщин вакцину можно делать кормящим матерям и детям в возрасте 12−17 лет.

«Это решение очень уместно, учитывая, что смертность от COVID-19 в возрасте от 10 до 18 лет довольно высока, а именно 30%», — заявил Мааруф Амин.

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