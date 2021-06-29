Тирасполь, , 12:29 — REGNUM Миротворцы Оперативной группы российских войск в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) провели учения по противодействию атакам террористов. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны России.

Сообщается, что по легенде учений был обстрелян контрольно-пропускной пункт транспортных средств, после чего условный противник попытался создать коридор для переброски вооружений.

«Личный состав поста занял круговую оборону и приступил к отражению нападения, после чего в течение нескольких минут условные террористы были обезврежены», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что учения проходили на специальной площадке, где воспроизведен пост миротворцев. Тренировка была проведена в соответствии с планом.

Напомним, штаб-квартира российских миротворцев в Приднестровье находится в Тирасполе. Военнослужащие обеспечивают порядок на границе между ПМР и Молдавией.

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