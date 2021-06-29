История вопроса

Материалы, о политической жизни в Туркмении, проходящей под руководством президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Новости и материалы, описывающие внутренние политические изменения и кадровые перестановки. Борьба с инакомыслием, цензура, попытки решения проблемы дефицита.