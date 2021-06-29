Москва, 29 июня 2021, 12:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, сообщили 29 июня в пресс-службе Кремля.
Российский лидер выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям Россия и Туркмения продолжат наращивать взаимовыгодные отношения.
Поздравления туркменскому лидеру также направили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян, а также главы Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана и Таджикистана.
Отметим, Гурбангулы Бердымухамедов родился 29 июня 1957 года в селе Бабарап Геок-Тепинского района Ашхабадской области Туркменской ССР.