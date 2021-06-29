Москва, , 12:18 — REGNUM Германия должна выстраивать свои отношения с Россией на основе истории, которая связывает две страны. Об этом 29 июня заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр, во время своего выступления на XVI конференции российских и немецких городов-партнеров.

«Вчера, открывая эту конференцию, я говорил лично от себя, что, начиная такие форумы, важно посмотреть внутрь себя, на минуточку замереть, помолчать и почувствовать дыхание истории», — приводит его слова ТАСС.

Также фон Гайр отметил, что и у русских, и у немцев существует общая разнообразная история, знавшая взлеты и падения, и в ней были прекрасные страницы, также была и «горечь трагических событий».

«Поэтому для нас, немцев, само собой в отношениях с РФ очень важно каждый раз вспоминать, что происходило с нами раньше, имею в виду то, за что мы, немцы, несем ответственность», — добавил посол ФРГ.

При этом он указал, что нельзя потерять чувство благодарности за примирение, предложенное немцам после их «падения в истории», добавив, что события, подобные Второй мировой войне, не должны повториться.

«Думаю, Германия и Россия далеко продвинулись за последние десятилетия, строя отношения, в том числе, потому что мы (немцы) каждый раз осознавали ответственность за свою историю, а россияне, жители тогда Советского Союза, продемонстрировали колоссальное великодушие и человеческое величие, предложив нам примирение, протянув нам руку. Думаю, это основа для наших сегодняшних отношений, ведь люди в наших странах смотрят друг другу в глаза, они повернулись друг к другу, а это очень ценно», — также заявил фон Гайр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что в вопросах борьбы с пандемией и вакцинации от COVID-19 важно вести сотрудничество с Россией и Китаем.