Минск, , 12:14 — REGNUM Александр Лукашенко поздравил президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения и подтвердил готовность к расширению плодотворного взаимодействия между Минском и Ашхабадом. Об этом 29 июня проинформировала пресс-служба президента Белоруссии.

«Присущие вам принципиальность, стратегическое мышление и талант руководителя многие годы служат благородному делу укрепления государственности, экономического потенциала и авторитета Туркмении на международной арене», — сообщил Лукашенко своему туркменскому коллеге.

В поздравлении также отмечено: «Уверен, что ваше личное участие придаст существенный импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений, успешной реализации новых совместных планов и инициатив».

Читайте о совместных проектах: Гарлыкский ГОК: «дружественно сотрудничать» или таки достроить?