Тбилиси, , 12:13 — REGNUM Правоохранители в Тбилиси обязаны обеспечить безопасность участников ЛГБТ-акции, запланированной в грузинской столице. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 29 июня заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.

«Конечно, всё это создает серьезную проблему для правоохранительных органов, которые обязаны защищать людей, право на свободу собраний, выражение своего мнения», — сказала американский дипломат.

Дегнан также выразила сожаление тому, что часть жителей Грузии хотят помешать проведению акции.

Напомним, некоммерческая организация «Тбилиси прайд» анонсировала акцию «Неделя прайда» с 1 по 5 июля в грузинской столице. В конце акции планируется провести ЛГБТ-марш по центру города. Против этого высказались в Грузинской православной церкви, а также основатель движения «Эри» (Нация) Леван Васадзе.

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