Посёлок городского типа Судиславль, Костромская область, 29 июня, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Из-за аномально жаркой погоды в Судиславском районе Костромской области возникли проблемы с водоснабжением. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

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«Сколько можно сидеть без воды в посёлке Раслово в такую жару? Придёшь с работы — ни помыться, ни умыться, ни поесть приготовить», — написала Ольга Семенова.

«На улице Заводской в Судиславле опять нет воды вечером. Утром напор еле-еле. Примите меры пожалуйста. Отписки мне не нужны-жду действий. Всё-таки люди живут, а не поросята. Помыться очень хочется в такую жару перед сном дома, а не на речку ехать», — Люба Петухова

«А огород мне чем поливать в такую жару? Растения могут погибнуть. А ягодами и овощами кто нас потом снабдит?», — возмутилась Лейла Бухалова.

Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель главы администрации Судиславского района Тамара Смирнова, проблемы с водоснабжением возникли из-за усиленного разбора воды жителями в жару. Люди поливали огороды и наполняли бассейны, поэтому водонапорные башни не успевали пополняться достаточным количеством влаги. Проблема коснулась не только жителей посёлкаСудиславль с населением в 4,5 тысячи человек, но и практически всех крупных деревень в районе.

«Последний дождь у нас был 13 июня. Скважины работали на полную мощность. В жару был большой разбор воды на полив, наполнение бассейнов. Мы пытались подключить старые скважины, но они оказались непригодными, сильно «песочили». Поэтому пришлось пускать воду населению по графикам — включали утром, днём наполняли, к вечеру опять включали. Параллельно с этим мы пробурили две новые скважины в посёлке Глебово и Судиславле . В области только что установилась прохладная погода, поэтому проблема с усиленным разбором воды практически снята. Вода по графикам подаётся только на одном водозаборе в Судиславле , он питает жилище 1200 человек», — сказала Смирнова.

В случае установления аномальной тёплой погоды проблема может вновь стать актуальной для местных жителей. По данным чиновников Судиславский район нуждается в бурении ещё как минимум 8 водных скважин, но средств на это у муниципалитета нет. Письмо с описанием потребностей района направлено в областной департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Районные власти надеются, что их включат в коммунальную программу или выделят средства на оборудование скважин.