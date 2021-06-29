В жару в костромской глубинке возник дефицит воды
Посёлок городского типа Судиславль, Костромская область, 29 июня, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Из-за аномально жаркой погоды в Судиславском районе Костромской области возникли проблемы с водоснабжением. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.
Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель главы администрации Судиславского района Тамара Смирнова, проблемы с водоснабжением возникли из-за усиленного разбора воды жителями в жару. Люди поливали огороды и наполняли бассейны, поэтому водонапорные башни не успевали пополняться достаточным количеством влаги. Проблема коснулась не только жителей посёлкаСудиславль с населением в 4,5 тысячи человек, но и практически всех крупных деревень в районе.
В случае установления аномальной тёплой погоды проблема может вновь стать актуальной для местных жителей. По данным чиновников Судиславский район нуждается в бурении ещё как минимум 8 водных скважин, но средств на это у муниципалитета нет. Письмо с описанием потребностей района направлено в областной департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Районные власти надеются, что их включат в коммунальную программу или выделят средства на оборудование скважин.