Вашингтон, , 12:04 — REGNUM Соединенные Штаты планируют отвечать России, если Москва продолжит проводить «агрессивную политику в отношении Вашингтона», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Если Россия продолжит нападать на нас или действовать так же, как в случае с хакерскими атаками на SolarWinds, вмешательством в наши выборы и агрессией в отношении Алексея Навального, то тогда мы будем отвечать», — сказал он в интервью итальянской газете La Repubblica.

Блинкен заявил, что злоумышленники, совершившие в мае хакерскую атаку на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, живут в России. При этом он не стал возлагать вину за произошедшее на российские власти.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с работой трубопровода Colonial, который тянется из Техаса на северо-восток США вплоть до штата Нью-Йорк, возникли 7 мая после кибератаки с использованием программы-вымогателя.

По сообщению компании Colonial Pipeline, на время были приостановлены все операции, связанные с трубопроводом, также отключены некоторые информационные системы. Власти США объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба.

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