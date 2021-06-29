Брюссель, , 12:08 — REGNUM В течение ближайших месяцев Европейская комиссия и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по просьбе Европейского Совета будут готовить варианты новых санкций в отношении России. Об этом 29 июня сообщил глава европейской дипломатии в своем еженедельном блоге.

«В ближайшие недели и месяцы я буду готовить различные направления действий, которые определили лидеры (стран ЕС — ред.)», — написал в своем блоге Боррель.

Также он уточнил, что в первую очередь это будет работа «по сохранению единства ЕС», которую глава европейской дипломатии считает «самым сильным преимуществом при работе с Москвой».

«Во-вторых, Евросовет поручил Еврокомиссии и мне представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые должны быть готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право в наших государствах-членах и по соседству», — добавил глава дипломатии ЕС.

При этом Боррель указал, что по поручению саммита сообщества он также подготовит возможные сферы взаимодействия с Россией, включая такие вопросы, как «климат и окружающая среда, здравоохранение, а также вопросы внешней политики».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что странам Евросоюза необходимо обсуждать проблемы в отношениях с Россией не между собой, а напрямую с Москвой.