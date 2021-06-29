Сеул, , 12:00 — REGNUM Представители Южной Кореи и США договорились активизировать сотрудничество в цепи поставок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, данная договорённость была достигнута 29 июня в ходе двустороннего политического диалога между главой северокорейского департамента МИД Южной Кореи Ко Юн Чжу и заместителем помощником госсекретаря США по делам Южной Кореи и Японии Марком Кнаппером.

В ходе встречи представители двух стран также договорились о расширении сотрудничества «во имя мира и процветания в регионе», а также сошлись во мнении относительно важности и необходимости трёхстороннего сотрудничества между Сеулом, Вашингтоном и Токио.

Участники диалога также договорились провести следующую встречу во второй половине текущего года в Вашингтоне.