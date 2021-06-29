Душанбе, , 11:54 — REGNUM Ситуацию на таджикско-киргизской границе обсудили президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров, сообщили 29 июня в пресс-службе киргизского лидера.

На встрече в Душанбе Жапаров с сожалением отметил, что события 28−30 апреля 2021 года стали днями скорби и испытаний для двух народов. «Хочу особо отметить, что обе стороны впредь не должны допустить повторения вооруженного столкновения», — сказал киргизский лидер.

Он выразил уверенность, что стороны смогут найти пути решения пограничных вопросов. Садыр Жапаров прибыл в Душанбе с официальным визитом 29 июня. Ранее киргизский лидер возложил венок к подножию памятника Исмоили Сомони в Душанбе.