Ярославль, 29 июня, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Во Фрунзенском районе Ярославля 25-летний мужчина истратил все деньги и заявил в полицию о грабеже. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Ярославской области.

УМВД России по Ярославской области

Молодой человек обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный, угрожая ему ножом, похитил у него кошелёк, в котором было 180 тысяч рублей. Но в результате расследования сотрудники полиции получили неожиданный результат.

«В результате проверки сотрудниками уголовного розыска установлено, что в действительности заявитель сам истратил деньги, а в полицию обратился, чтобы избежать конфликта с родственниками», — сообщили в пресс-службе МВД.

Сейчас полиция возбудила уголовное дело против молодого человека за ложный донос. Мужчине грозит штраф до 120 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.