Москва, , 11:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым обсудил взаимодействие в борьбе с COVID-19, сообщает 29 июня пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что в ходе телефонного разговора российский лидер тепло поздравил Бердымухамедова с днём рождения.

«Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Стороны также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие двустороннего стратегического партнёрства.

Как сообщало ИА REGNUM, российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Эпиваккорону» Туркмения зарегистрировала в январе 2021 года. Туркмения стала первой в Центральной Азии страной, официально одобрившей применение «Спутник V».

Вакцина от COVID-19, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года и стала первым подобным препаратом в мире.