Рим, , 11:50 — REGNUM В вопросах борьбы с пандемией и вакцинации от COVID-19 важно вести сотрудничество с Россией и Китаем. Об этом 29 июня заявил журналистам министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас по прибытии на встречу представителей МИД стран Группы двадцати (G20), которая проходит в Италии.

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«Важно, что мы здесь сидим за столом переговоров с такими странами, как Россия и Китай», — сказал он.

Также Маас добавил, что немецкая сторона обратит внимание Москвы и Пекина на то, что она не разделяет якобы проводимой российской и китайской сторонами политики использования вакцин от нового заболевания в политических целях.

«Речь не должна идти (в том, что касается кампании по вакцинации) о достижении краткосрочных геостратегических преимуществ, но нам нужно вместе бороться с этой пандемией», — указал глава МИД ФРГ.

«Каждый из нас будет в безопасности только в том случае, если все будут в безопасности», — также уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня стало известно, что люди, привитые от коронавируса российским препаратом «Спутник V», не признаются таковыми в Германии.