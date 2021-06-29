Москва, , 11:46 — REGNUM Законопроект о туристских территориях разработали в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

«Закрепление статуса туристских территорий на уровне федерального законодательства позволит значительно повысить их инвестиционную привлекательность», — заявил глава комитета Госдумы по спорту и туризму Борис Пайкин (ЛДПР).

Предполагается создание по решению правительства РФ туристских территорий со специальным режимом экономической деятельности, закрепление гарантий, прав и обязанностей резидентов, а также определение единой системы управления такими туристскими территориями.

«Механизм работы таких территорий будет носить понятный и прозрачный характер, а инвесторы — резиденты туристских территорий, смогут на уровне закона получить гарантии долгосрочного сотрудничества с государством», — отметил парламентарий.

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