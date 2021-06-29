Москва, , 11:45 — REGNUM Встреча со спортсменами, которые представят Россию на летних Олимпийских играх в Токио, включена в график президента Владимира Путина на 30 июня. Об этом президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов сообщил 29 июня журналистам.

«Завтра сборная России встречается с президентом РФ», — сказал Анисимов.

Он добавил, что у спортсменов «всё хорошо», они готовятся к соревнованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Игры должны были пройти летом 2020 года, но их пришлось отложить на год из-за пандемии коронавируса.

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