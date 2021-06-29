Тбилиси, , 11:40 — REGNUM Рейтинг правящей партии «Грузинская мечта» намного выше, чем 43%. Об этом 28 июня заявил спикер парламента Грузии Каха Кучава в интервью на телеканале «Палитраньюс».

"Мы проводим внутренние исследования и последнее из них показывает, что мы достаточно твердо стоим на ногах, и это не 43%, это гораздо выше», — сказал глава парламента.

Он заявил, что во время политического кризиса, который разразился в Грузии в ноябре 2020 года, популярность «Мечты» якобы начала расти, так как её руководство демонстрировало «государственный подход» к проблемам.

Напомним, в Грузии в течение двух последних недель обнародовали два соцопроса, на которых выясняли популярность политических партий. По данным исследования компании Edison Research, за «Мечту» были готовы проголосовать 25% респондентов, а по данным Ipsos, — 32%. Если в ходе выборов в органы местного самоуправления правящая партия наберёт менее 43%, то ей придётся объявлять досрочные парламентские выборы.

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