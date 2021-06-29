Сеул, , 11:29 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён ушёл на самоизоляцию после того, как у одного пассажира рейса, на котором он возвращался из поездки по Юго-Восточной Азии, выявили коронавирус. Об этом 29 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на южнокорейские официальные лица.

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Напомним, что с 21 по 25 июня глава МИД Южной Кореи посетил Вьетнам, Сингапур и Индонезию.

Чон Ый Ён прибыл на родину в субботу, 26 июня, однако уже в понедельник, 28 июня, представители органов здравоохранения сообщили о том, что у одного из пассажиров того же рейса выявили коронавирус, порекомендовав министру самоизолироваться на две недели.

Известно, что вся делегация во главе с министром иностранных дел получили отрицательный результат тест на коронавирус по прибытии.