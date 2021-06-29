Манила, , 11:23 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте продлил ограничения на передвижение и ведение бизнеса в столице и близлежащих провинциях до середины июля, сообщает Antara.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в мире: новые штаммы, вакцины и меры — все новости»

Развлекательные заведения, парки развлечений и контактные виды спорта запрещены в Маниле и близлежащих провинциях.

Кроме того, продлен запрет на въезд в страну прибывающих из Омана, Объединенных Арабских Эмиратов и большинства стран Южной Азии.

На Филиппинах полную вакцинацию против коронавируса прошли 2,5 млн человек или 3,6% из 70 млн жителей. Страна получила 17,5 млн доз вакцины, в основном от компании Sinovac.

На Филиппинах зарегистрировано более 1,4 млн случаев заражения коронавирусом и 24 456 смертей от COVID-19.