Братислава, , 11:26 — REGNUM Выход Белоруссии из программы Европейского союза «Восточное партнерство» является «прискорбным шагом». Такое мнение 29 июня высказал министр иностранных дел Словакии Иван Корчок на своей странице в соцсети Twitter.

«Прискорбный шаг — Белоруссия закрыла еще один канал связи (с Евросоюзом) и отправила посла ЕС (из Минска) обратно в Брюссель», — говорится в сообщении главы словацкого МИД.

Также Корчок отметил, что, по его мнению, выход из «Восточного партнерства» негативным образом отразится на жителях Белоруссии, «заслуживающих честных, свободных и справедливых выборов».

«Мы поддерживаем их в борьбе за свободу», — добавил глава МИД Словакии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что Европейский союз сожалеет о том, что власти Белоруссии приняли решение покинуть программу «Восточного партнёрства»