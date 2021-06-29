Стокгольм, , 11:25 — REGNUM 29 июня студию телеканала SVT посетила бывший лидер «Левых» в 1993—2003 гг. Гудрун Шиман. В эфире политик заявила, что ее не удивляет тот факт, что Швеция оказалась в ситуации правительственного кризиса.

«Там кипела и кипела политическая проблема, и речь шла об арендной плате жилья. Затем Левые вступили в бой, и я думаю, что они поступили правильно. Это могло произойти и раньше, но это на повестке сейчас, и, конечно, этот вопрос вышел на первый план», — отметила Шиман.

«Следовало ли Левым предложить альтернативу правительству, прежде чем отправить премьер-министра и правительство в отставку?» — поинтересовалась ведущая.

«Не думаю. Они очень четко заявили, что хотят, чтобы премьер-министр остался, но без этого политического требования (об установлении рыночной арендной платы жилья в новостройках — ИА REGNUM. Думаю, они поступили правильно. Было разумно сказать «нет». С Левыми обращались как с подстилкой, и так долго продолжаться не могло», — ответила Шиман.