Стокгольм, , 11:32 — REGNUM Рейтинг электоральной поддержки «Центристов» после вынесения вотума недоверия премьер-министру Швеции Стефану Лёвену на прошлой неделе ухудшился. Однако «Шведские демократы» и «Левые», действовавшие с целью свергнуть правительство, тем не менее, усилили свою поддержку среди избирателей. Об этом со ссылкой на данные опроса SVT/Novus от 29 июня в своей аналитической статье сообщил политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

«То внимание, которое было сосредоточено на «Центристах», занимающихся решением кризиса, явно поставил эту партию в невыгодное положение», — заявил в интервью SVT Торбьорн Шёстрём, генеральный директор социологической службы Novus.

По сравнению с прошлым аналогичным опросом «Центристы» потеряли 1,5%. Сейчас партия набирает 7,9%. Более всего от правительственного кризиса в Швеции выиграли «Левые» и «Шведские демократы» — 11,6% (+1,6%) и 21,4% (+2,2%) соответственно.

Электоральный рейтинг «Умеренных» снизился на 0,8% до 21,8%, практически сравнявшись с показателем «Шведских демократов».

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