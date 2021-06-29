Стокгольм, , 11:28 — REGNUM Согласно последнему опросу, проведенному телеканалом SVT совместно с социологами из Novus, если парламентские выборы в Швеции состоялись бы сегодня, то правительственные партии ухудшили бы свой результат, в то время как оппозиция заняла бы большее число мест в Риксдаге по сравнению с результатами прошедших выборов 2018 года. Данные опроса опубликовала новостная служба SVT Nyheter 29 июня.

Сейчас за правительственных «Социал-демократов» и «Зеленых» готовы проголосовать 25,5% и 3,5% соответственно. Интересным выводом опроса SVT/Novus также является то, что две крупнейшие партии Швеции после «Социал-демократов» — «Умеренные» и «Шведские демократы», находящиеся в оппозиции, — почти сравнялись по проценту голосов. Разрыв между ними находится в пределах статистической погрешности — 21,8% и 21,4% соответственно.

Если бы выборы в Риксдаг состоялись бы сегодня, то в парламент не прошли бы «Зеленые» и «Либералы», набрав всего лишь 3,5% и 2,5% голосов соответственно.

В опросе SVT/Novus, проведенном в период с 21 по 27 июня, приняли участие 2 408 человек.

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