Стокгольм, , 11:19 — REGNUM По мнению лидера «Зеленых» Пера Болунда, появившегося 29 июня в качестве гостя в утреннем эфире телеканала SVT, объявление Стефаном Лёвеном о своей отставке с целью начала переговоров с тальманом о выборе кандидата на пост премьер-министра является ответственным поступком.

«Полагаю, что это ответственное решение. Мы находимся в самом разгаре пандемии, никто не может предсказать, что может произойти этой осенью», — заявил Болунд.

«Вы предпочитаете переговоры с тальманом, а не дополнительные выборы, потому что рейтинг вашей партии сейчас находится ниже парламентского барьера?» — поинтересовалась ведущая.

«Нет, это потому, что мы считаем, что шведский народ ожидает, что мы найдем решение, используя те мандаты, за которые они же и проголосовали», — ответил Болунд.