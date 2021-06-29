Стокгольм, , 11:44 — REGNUM Министр юстиции Швеции Морган Йоханссон утром 29 июня посетил студию шведского телеканала SVT.

По его словам, нынешнюю кризисную ситуацию в шведской политике спровоцировал Риксдаг. Поэтому, отметил министр, именно парламент должен ее разрешить, выбрав нового премьер-министра.

«Я считаю, что это разумный способ справиться с этой ситуацией», — отметил Йоханссон.

«Не все разделяют мнение, что эту ситуацию спровоцировал Риксдаг. Левые четко давали понять, что они будут жестко протестовать, когда дело дойдет до аренды жилья. Разве вы не должны были это предвидеть?» — задала вопрос министру ведущая.

«Правительственного законопроекта никогда и не было, и произошло то, что мы получили расследование, которое мы отправили на дальнейшие консультации, но никогда не было законопроекта о введении рыночной арендной платы как такового. И именно это ранее заявляли Левые, а именно, что когда правительство внесет законопроект по этому поводу, то он не пройдет», — ответил Йоханссон.

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