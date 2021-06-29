Санкт-Петербург, 29 июня, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В январе-мае 2021 года в Санкт-Петербурге реализовано покупателям 62 738 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 60% больше, чем за такой же период 2020 года, сообщили 29 июня в агентстве «Auto-Dealer-СПб».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили на парковке

В мае текущего года в Петербурге продано 13 559 новых автомобилей. Рост продаж за май 2021 года составил рекордные 196% по сравнению с кризисным маем прошлого года, когда автосалоны фактически были закрыты и выдавали клиентам только ранее заказанные автомобили.

В то же время эксперты не склонны преувеличивать дилерские достижения весны 2021 года.

«Начиная с июня, мы не увидим высоких показателей роста продаж. Выход из локдауна в прошлом году был отмечен влиянием отложенного спроса и желанием приобрести автомобили по старым ценам. Сейчас этих факторов уже нет, при этом наблюдается дефицит поставок, что негативно сказывается на общем объеме продаж», — объяснил ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов.

Лучший результат по итогам последнего месяца весны у отечественного бренда LADA — в Петербурге продано 2203 таких автомобиля. Лидером продаж в целом по-прежнему остается KIA.

Доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России за пять месяцев составила 9,5% против 8,2% за аналогичный период 2020 года.