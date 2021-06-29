Стокгольм, , 11:51 — REGNUM После того, как Стефан Лёвен объявил о своей отставке с поста премьер-министра Швеции, стало ясно, что нового главу правительства будет избирать Риксдаг большинством голосов. Однако распределение мандатов в шведском парламенте столь одинаково, что судьбу премьерского кресла могут определить всего лишь три депутата. О том, кто это может быть, в эфире SVT рассказал политический обозреватель Матс Кнутсон.

Итак, по предварительным оценкам, Стефан Лёвен набирает 175 голосов из 349, лидер оппозиции Ульф Кристерссон («Умеренные») — 174. Таким образом, стоит лишь одному парламентарию из лагеря Лёвена проголосовать за Кристерссона, то в Швеции сменится премьер-министр.

Депутатом, который может проголосовать за Кристерссона является Хелена Линдал («Центристы»), которая недавно дала знать о своей поддержке Кристерссона. Сара Хеккинен Брейтхольц («Социал-демократы») попала в дорожную аварию в прошлом году и с тех пор не выходит на связь, не являясь на заседания и голосования в Риксдаге. Аминех Какабавех (независимая) может также отвергнуть кандидатуру Стефана Лёвена в ходе голосования.

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