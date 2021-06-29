Стокгольм, , 11:16 — REGNUM Утром 28 июня премьер-министр Швеции Стефан Лёвен объявил о своей отставке. Сегодня, 29 июня, ожидается начало переговоров между тальманом и лидерами парламентских партий, целью которых является поиск кандидата на пост премьер-министра. В свою очередь политический обозреватель телеканала SVT Элизабет Марморштейн считает, что Стефан Лёвен хочет вновь занять кресло главы правительства. Об этом она заявила 29 июня в утреннем эфире SVT.

По словам Марморштейн, уход премьер-министра Лёвена был в некоторой степени неожиданным.

«Я бы солгала, если бы сказала, что думала, что он передаст бразды правления тальману, не имея готового решения для формирования своей правительственной базы поддержки», — заметила журналист.

При этом, по ее словам, неудивительно, что Лёвен не объявил о проведении досрочных выборов.

«Отчасти потому, что он не хочет объявлять о проведении внеочередных выборов, но также и потому, что видит больше возможностей вернуться в качестве премьер-министра в процессе переговоров с тальманом», — пояснила Марморштейн.

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