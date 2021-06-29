Стокгольм, , 11:14 — REGNUM 29 июня начнется процесс выбора кандидата на пост премьер-министра Швеции, а именно так называемые переговоры с тальманом, когда спикер Риксдага приглашает к себе поочередно лидеров парламентских партий с целью узнать, какого кандидата они поддерживают. Как заявил профессор политологии в Университете Лунда Ян Теорелл в эфире телеканала SVT, кандидатура лидера оппозиции Ульфа Кристерссона («Умеренные») может быть вынесена на голосование 1 или 2 июля.

По оценкам Теорелла, такое решение тальман Андреас Норлен может принять уже после первого раунда переговоров с лидерами парламентских партий 29 июня.

«Тогда голосование может состояться уже в четверг или пятницу (1 или 2 июля — прим. ИА REGNUM). Вот как быстро может идти процесс», — подчеркнул Теорелл.

Причиной, по которой тальман Норлен не будет тянуть с выбором преемника ушедшего в отставку Стефана Лёвена, заключается в критике хода предыдущих переговоров, когда на формирования правительства Швеции в 2018 году ушло 134 дня.

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