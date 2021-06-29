Стокгольм, , 11:13 — REGNUM После отставки Стефана Лёвена с поста премьер-министра Швеции в стране начался процесс по выбору новых кандидатов в качестве главы шведского правительства. Как написал в своей аналитической статье политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон, сейчас в стране есть два наиболее вероятных кандидата на эту должность.

Наиболее вероятным преемником Лёвена является, как ни странно, сам Стефан Лёвен. Обладая поддержкой «Социал-демократов», «Зеленых», «Центристов» и «Левых», он набирает 174 голоса в Риксдаге из 349.

Проблема, отмечает Кнутсон, заключается в нежелании «Центристов» идти на переговоры с «Левыми», которые могут заблокировать принятие осеннего проекта бюджета.

Однако большинство Лёвена — всего с перевесом в один голос. Лидер оппозиции Ульф Кристерссон («Умеренные») набирает 174 голоса. Таким образом, следует только одному парламентарию из партий поддержки Лёвена проголосовать не за него, а за Кристерссона, то к власти в Швеции придет оппозиция.