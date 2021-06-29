Киев, , 11:09 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский позвонил членам сборной Украины по футболу, чтобы поддержать их накануне матча со Швецией. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба президента Украины.

«Имел приятный разговор — позвонил ребятам из нашей сборной, чтобы сказать: мы верим в них и очень болеем», — процитировали в пресс-службе слова Зеленского.

По его словам, украинские футболисты хорошо мотивированы и настроены удивлять.

Напомним, 29 июня состоится футбольный матч 1/8 финала Евро-2020 с участием сборных Украины и Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг заявил, что встреча с Украиной — это хороший вариант для сборной страны, в сравнении со сборными Хорватии и Бельгии.

Читайте ранее в этом сюжете: Хавбек Швеции Форсберг: «Хорошо, что нам попалась Украина»