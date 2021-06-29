Киев, 29 июня 2021, 11:09 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский позвонил членам сборной Украины по футболу, чтобы поддержать их накануне матча со Швецией. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба президента Украины.
По его словам, украинские футболисты хорошо мотивированы и настроены удивлять.
Напомним, 29 июня состоится футбольный матч 1/8 финала Евро-2020 с участием сборных Украины и Швеции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг заявил, что встреча с Украиной — это хороший вариант для сборной страны, в сравнении со сборными Хорватии и Бельгии.
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