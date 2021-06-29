Кишинёв, , 10:57 — REGNUM Главы МИД Грузии и Молдавии Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой договорились о взаимном признании Кишинёвом и Тбилиси национальных свидетельств о вакцинации от COVID-19 в ходе встречи в Риме 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба молдавского министерства иностранных дел.

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«С целью облегчения передвижения вакцинированных граждан Республики Молдова, особенно летом, без изоляции или тестирования, Кишинёв и Тбилиси путём обмена нотами договорились о взаимном признании национальных сертификатов иммунизации от COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что встреча руководителей дипломатических ведомств проходила в кулуарах на полях встречи представителей Глобальной коалиции против Исламского государства в Риме (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Грузия является третьей страной после Венгрии и Украины, с которой Молдавия заключила соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации.

Стоит отметить, что в Молдавии прививают жителей также российским препаратом «Спутник V». В Грузии от российских вакцин отказались, но признают российские сертификаты.

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