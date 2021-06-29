Джакарта, , 10:51 — REGNUM Демократическая партия призывает правительство Индонезии ввести карантин на острове Ява, сообщает Kompas.

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В партии заявили, что региональный карантин обойдется правительству дешевле, чем введение ограничений по коронавирусу.

«Введение карантина на Яве в течение одного месяца потребует средств в размере 48 трлн рупий. Это реалистично и осуществимо, мы просто должны осмелиться на это, учитывая количество новых случаев заражения коронавирусом. Необходим политический прорыв», — говорится в заявлении Демократической партии.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Индонезии Джакарте зафиксировали массовое заражение детей коронавирусом.

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