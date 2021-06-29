Москва, , 10:49 — REGNUM Результаты визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Соединенные Штаты показывают, что Вашингтон побуждает официальный Кабул к переговорам с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Сведения отрывочные, и судить об итогах весьма сложно. Им было сказано, что мы (США) вас не бросим, будем деньги давать, как-то иначе поддерживать. Но главное: Ашрафу Гани в первую очередь сказано, что все, мы уходим, проявляй гибкость, договаривайся с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что с начала вывода военных контингентов США и НАТО из Афганистана военно-политическая карта этой страны серьёзно изменилась.

По его словам, на сегодняшний день талибы заявляют об установлении контроля над 80% территории страны. В Афганистане каждую весну и лето наступает «боевой сезон» с активизацией военных столкновений, но сейчас правительственные силовики лишились американской авиаподдержки, добавил он.