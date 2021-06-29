Киев, , 10:49 — REGNUM Два представителя фракции «Слуга народа» в парламенте Украины подрались в столовой Верховной рады. Об этом написал депутат парламента Александр Дубинский 29 июня в своём телеграм-канале.

«Николай Тищенко с кулаками напал на депутата «Слуги народа» [Александра] Куницкого в столовой Верховной Рады. Произошла драка», — сообщил он.

Парламентарий отметил, что, по словам Куницкого, поводом для драки могли стать материалы, связанные с поборами денег с украинских моряков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские моряки провели акцию протеста у стен посольства США в Киеве. Они попросили власти США прекратить поборы со стороны украинских чиновников, которые требуют за «успешную» сдачу экзаменов $6−12 тыс.

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