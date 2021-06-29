Ярославль, , 10:42 — REGNUM Мэр Ярославля потребовал от подчинённых восстановить зелёный цвет травы, выгоревшей во время аномальной жары. Об этом он заявил на общегородском совещании 29 июня.

Стрелка после жары Дмитрий Соколов

Как рассказал директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов, зелёные насаждения поливали круглосуточно, но в некоторых местах трава всё равно выгорела.

«Данный вид работ выполнялся в основном в ночное время, потому что днём, к сожалению, поливать было нельзя. За указанный период нами были израсходовано 4680 кубометров воды. Некоторые газоны мы отлили и они стали зелёные, но есть места, где они выгорели. Где были рулонные газоны, в основном они все и пожелтели. Там где трава проводилась посевом, газоны держат. Так что это именно особенность рулонных газонов, так что мы отольём, где нужно — подсеем», — рассказал Андрей Степанов.

Мэр Ярославля Владимир Волков отдельно отметил, что сильно трава выгорела на одной из главных достопримечательностей города — Стрелке.

«Мы понимаем, что когда отольём, дожди пойдут, он опять зазеленеет, но предусмотрите на следующий год, может работы провести, связанные с заменой рулонного газона на стандартные, чтобы всё-таки трава была зелёная даже и в такие температурные режимы. Сделайте выводы, чтобы на всё хватало, а не частями», — потребовал мэр.

В ближайшее время синоптики обещают в Ярославле дожди. Так что, возможно, газон зазеленеет сам собой.