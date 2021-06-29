Ярославль, 29 июня, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Мэр Ярославля потребовал от подчинённых восстановить зелёный цвет травы, выгоревшей во время аномальной жары. Об этом он заявил на общегородском совещании 29 июня.

Стрелка в Ярославле после жары

Как рассказал директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов, зелёные насаждения поливали круглосуточно, но в некоторых местах трава всё равно выгорела.

«Данный вид работ выполнялся в основном в ночное время, потому что днём, к сожалению, поливать было нельзя. За указанный период нами были израсходовано 4680 кубометров воды. Некоторые газоны мы отлили и они стали зелёные, но есть места, где они выгорели. Где были рулонные газоны, в основном они все и пожелтели. Там где трава проводилась посевом, газоны держат. Так что это именно особенность рулонных газонов, так что мы отольём, где нужно — подсеем», — рассказал Андрей Степанов.

Мэр Ярославля Владимир Волков отдельно отметил, что сильно трава выгорела на одной из главных достопримечательностей города — Стрелке.

«Мы понимаем, что когда отольём, дожди пойдут, он опять зазеленеет, но предусмотрите на следующий год, может работы провести, связанные с заменой рулонного газона на стандартные, чтобы всё-таки трава была зелёная даже и в такие температурные режимы. Сделайте выводы, чтобы на всё хватало, а не частями», — потребовал мэр.

В ближайшее время синоптики обещают в Ярославле дожди. Так что, возможно, газон зазеленеет сам собой.