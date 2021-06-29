Рим, , 10:39 — REGNUM Соединенные Штаты не просят своих союзников выбирать между Вашингтоном и Пекином. Об этом 29 июня завил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью газете La Repubblica.

«Соединенные Штаты уважают факт, что у других стран есть разветвленные отношения с Китаем. Мы никого не просим выбирать между нами и Китаем. Но когда нам приходится иметь дело с этим государством, будь то как противники, соперники или партнеры, мы гораздо более эффективны, если действуем вместе», — сказал он.

При этом Блинке добавил, что это обстоятельство было подтверждено на саммитах Группы семи, НАТО и США — ЕС.

Кроме того, американский госсекретарь заявил, что Китай это самая «сложная страна», в которой приходится иметь дело Вашингтону.

«Есть области, в которых мы противники, где-то соперники, а в каких-то вопросах партнеры», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Китай для США — не только противник и конкурент, но и партнёр по сотрудничеству.