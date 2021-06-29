Москва, , 10:21 — REGNUM В рядах западной элиты явно происходит брожение и разлад. Одни продолжают нагнетать обстановку вокруг России, другие ищут новые форматы и платформы взаимодействия, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова президента США Джо Байдена об отношениях с Россией.

«И удивительнее всего, что президент Байден возглавил вторых, а противостоит ему премьер Британии Борис Джонсон.

Напомню, что именно он лично одобрил провокацию с британским военным кораблем около Крыма.

На стороне Байдена канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Но видимо ставки на столько высоки, что против Байдена идут не только Джонсон, но и главы тех стран, которые считаются сателлитами США — Польша, Украина и Прибалтика.

Похоже, что они опираются на скрытых покровителей из-за океана. И это значит, что и в самих США нет единого мнения о стратегии в отношении России», — высказал своё мнение политолог

Как сообщало ИА REGNUM, американский президент Джо Байден заявил, что США необходимо иметь стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

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