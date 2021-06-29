Сеул, 29 июня 2021, 10:21 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Южной Кореи Юн Сок Ёль примет участие в президентских выборах 2022 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление бывшего генпрокурора.
Данное заявление он сделал 29 июня в ходе пресс-конференции.
Юн Сок Ёль пообещал «восстановить распавшуюся свободную демократию и верховенство закона», обвинив нынешнюю администрацию в «приватизации власти».
Вступление Юн Сок Ёля в президентскую гонку ожидалось с конца 2020 года, когда он начал лидировать в различных социологических опросах, посвящённым кандидатам в президенты.
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