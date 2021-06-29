Сеул, , 10:21 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Южной Кореи Юн Сок Ёль примет участие в президентских выборах 2022 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление бывшего генпрокурора.

Данное заявление он сделал 29 июня в ходе пресс-конференции.

Юн Сок Ёль пообещал «восстановить распавшуюся свободную демократию и верховенство закона», обвинив нынешнюю администрацию в «приватизации власти».

Вступление Юн Сок Ёля в президентскую гонку ожидалось с конца 2020 года, когда он начал лидировать в различных социологических опросах, посвящённым кандидатам в президенты.

Читайте также: Жители Южной Кореи назвали потенциальных кандидатов в президенты